Con un look haciendo alabanza a la cultura de los narcos, con sobrepeso, cadenas, gorras y camisas holgadas y playeras polo, el ‘influencer’ logró imponer su estilo en los jóvenes que lo seguían por lo que no es de extrañarse que las chicas quisieran estar con él.

A pesar de que no era la persona más agraciada, Jorge Luis Lagunas Rosales, sacaba provecho de la fama que comenzó a ganar tras sus excesos y sus fiestas, pues demostró que mujeres no le faltaron, para prueba unos videos y fotos en donde El Pirata de Culiacán aparecía rodeado de chicas guapas.

¿ESTÁ VIVO? EL VIDEO QUE LEVANTARÍA SOSPECHAS SOBRE EL JOVEN

Al final manda saludos y dice: “Fierro, jalados, aquí ando gozando la vida y ustedes con sus mama… váyanse mucho a la ve… pariente, todos”m finalizó El Pirata de Culiacán, pero los comentarios de las personas que pudieron ver el video aclararon: “Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado”, “vengo del futuro y sí, ya está muerto”, “no lo sé Rick parece falso”, “vine del futuro para advertirte que no salgas a un club esta noche, oh mier…”.

El video de YouTube incluso se titula: “El Pirata de Culiacán ‘NO ESTOY MUERTO’ LA EJECUCION FUE FALSA'”, y en él se pude ver la actitud del influencer, pero supuestamente antes de su asesinato fue cuando se grabaron las imágenes ¿será que ya presentía que pronto estaría muerto? Aquí puedes verlo.