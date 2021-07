En esta ocasión no fue la excepción, ya que fue hace unas horas del 27 de julio cuando el portal impactaba con tiernas fotos del bebé de Francisca, enterneciendo a todos sus seguidores, quienes no dudaron ni un momento en averiguar a quien se parecía, aclarando las sospechas que se tenían desde su nacimiento

Por otra parte, el italiano, Francesco Zampogna no se quiso quedar atrás y a través de su cuenta oficial de Instagram posteó otra bella foto de su hijo Gennaro, logrando recaudar más de 50 mil me gustas en su publicación, al pie de fotografía el esposo de Francisca argumentó que el pequeño les había dado gran suerte a su vida.

Su novia Vanesa Lyon radiante y bella con un vestido de maternidad dijo: “No, nunca… Ya, tenemos el mismo tiempo yo creo… 8 meses, no no no (sabemos qué es), la próxima semana nos enteramos, vamos a hacer un dos en uno, baby shower y revelación de género”, afirmó muy contenta la pareja de Carlos Calderón. Archivado como: Fotos bebé Francisca Lachapel. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO EN QUE CARLOS CALDERÓN EXPRESÓ LO DEL BEBÉ DE FRANCISCA LACHAPEL

Mientras la novia del conductor de Despierta América y él anunciaron que esperaban bebé, Carlos Calderón manifestó: “¿Qué tal? Ya nos urgía, ya nos urgía que naciera Gennaro porque no les podíamos dar la noticia, no le queríamos quitar ese protagonismo a mi querida Francisca…”, dijo el mexicano.

Para nadie es un secreto que la gente especulaba por qué Carlos Calderón no tenía pareja durante años y por qué no se casaba o tenía hijos, poniendo en tela de duda sus preferencias sexuales, sin embargo parece que está listo para establecer una relación de por vida con su pareja Vanesa Lyon.

Le entrega el anillo a su novia

“Llévame a la luna”, expresó el conductor en una publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de imágenes de este inolvidable momento para la pareja formada por Carlos Calderón, llamado por muchos “El eterno soltero” y que tiene 49 años de edad, y Vanessa Lyon.

De acuerdo con información de People en español, Carlos Calderón preparó una cita perfecta, con la ayuda de varios cómplices, con el propósito de pedirle matrimonio a su guapa novia, con quien tiene un año de relación, aproximadamente. “Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants. Afortunadamente me avisó, porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!”, confesó Vanessa Lyon. Archivado como: Fotos bebé Francisca Lachapel