Lamentablemente el amor no duró mucho, ya que a meses de haber anunciado su compromiso, y haber proclamado su relación a los cuatro vientos, el pasado 12 de febrero, Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales su separación con la cantante Belinda, tras más de un año de relación.

Fue a mediados del 2020 cuando Christian Nodal y Belinda habían levantado grandes sospechas de que habían iniciado una relación sentimental, y no fue hasta el 2021 que por fin ambos lo oficializaron y para mayo de ese mismo año ya estaban incluso comprometidos.

¿Las pruebas del engaño? A unos días de que el cantante Christian Nodal anunciara de manera oficial su separación con Belinda, a través de redes sociales se comenzaron a difundir varias fotografías de la presunta infidelidad del mexicano hacía Belinda, y es que muchos aseguran que Nodal se veía con su ex novia.

Un usuario de nombre @EnriiquePop contó lo siguiente a través de Twitter, mientras que mostraba parte de las fotografías de la supuesta infidelidad de Nodal hacía Belinda: “Las declaraciones de Nodal solo fueron para que la gente no le dijera infiel porque dos días antes de este comunicado, mientras Beli se encontraba en España por el aniversario de la muerte de su abuela, él visitaba a su ex”.

A pesar de que el mismo cantante de 23 años pidió a las personas no especular sobre los motivos de su separación, tras dar la noticia de su rompimiento con Belinda, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a afirmar que Christian Nodal le había sido infiel a Beli con su ex novia, la tapatía María Fernanda.

A través de redes sociales, colocaron varias fotografías en donde se podía ver presuntamente a Christian Nodal en la misma fiesta en la que se encontraba su ex, María Fernanda, y toda su familia, sin embargo, varios fanáticos aseguraron que ellos dos, tanto Christian Nodal como María Fernanda y su familia “tenían una buena relación de amistad”.

Ante esto, y a pesar de que todo había quedado en simples rumores por parte de algunos fanáticos, a través de la cuenta de Instagram del programa ‘Chisme No Like’ conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, comenzaron a surgir más imágenes de la presunta infidelidad de Nodal para Belinda.

“Tras el escándalo de la separación de Christian Nodal y Belinda, hay rumores que el intérprete de ‘Botella tras botella’ pudiera tener un acercamiento con su ex María, pues el representante del cantante estuvo con ella ayer en su cumpleaños. ¿Será que fue a arreglar un recalentado?”

Ante esto, una seguidora afirmó que tanto Nodal como la familia de su ex novia eran muy buenos amigos: “Fue en el cumpleaños de ella el sábado y sí si estuvo él ahí, pero eso no quiere decir que hayan vuelto. Él conserva una buena amistad con la familia de ella, quienes por cierto, son personas muy lindas y respetables acá en Guadalajara.

Aunque en las imágenes no se ve a Christian Nodal cerca de su ex novia María Fernanda, como bien se mencionó, su represéntate sí se encontraba cerca de ella, levantando sospechas de que muy posiblemente el cantante también se encontraba con ellos.

Seguidores reaccionan a la presunta infidelidad de Christian Nodal a Belinda

Cada vez más y más comentarios comenzaron a llegar en la publicación con las fotografías de la supuesta infidelidad de Christian Nodal hacía Belinda. Una seguidora argumentó lo siguiente: “Dejen de opinar, nadie vive con ellos, dejen de hacerse monstruos en la cabeza, solo ellos saben”.

“Si la mujer tuviera más dignidad no pasaría eso, la botó cuando le dio la gana y va la recoge cuando quiere jaja”, “Ay foto en donde hasta visitaba a sus ex cuñados, hubo cuernos, guarden este dato”, “Uy, ella está mucho más bonita y joven”, “Wow, no ha pasado ni una semana y ya hasta fotografías tiene con otra”.