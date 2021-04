Pensaba en el “suicidio policial”

De acuerdo con la reseña de AP, Paul Keenan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Indianápolis, mencionó ayer viernes que agentes interrogaron a Brandon Scott Hole el año pasado después que su madre llamó a la policía para decirle que su hijo podría cometer “suicidio policial” (una situación en la que la persona con intenciones suicidas se comporta deliberadamente de manera amenazante para provocar que los agentes del orden le disparen).

Paul Keenan contó que el FBI fue convocado después de que se hallaron ciertos artículos en el dormitorio de Brandon Scott Hole, pero no dio detalles acerca de qué eran. Añadió que los agentes policiales no encontraron evidencia de delito alguno y que no consideraron que él estuviera adherido a alguna ideología racialmente motivada. Un reporte policial obtenido por AP muestra que los policías incautaron en aquel entonces una escopeta de la casa de Brandon Scott Hole tras responder a la llamada de la madre. Pero Paul Keenan dijo que nunca se le devolvió el arma.