Ya se sabe quién vivía en el apartamento de las literas del edificio que se derrumbó en Miami

New York Post fue quien habló sobre la inquietante fotografía que salió a relucir, donde se observa una litera colocada precariamente sobre los restos destruidos de la torre de condominios de Florida, así que se dio a la tarea para descubrir a quién pertenecía el lugar y sobre todo, si había alguien durmiendo en las literas la noche de la tragedia.

Fotografía literas edificio Miami: La verdad de la imagen

Pues bien, se ha esclarecido la realidad que hay detrás de la imagen que conmovió a más de una persona, gracias a Miami Herald. Se dio a conocer que la cama era parte del departamento amueblado que Linda March, nativa de la ciudad de Nueva York, había rentado desde hace un par de días y que usaba como oficina.

Es parte de una buena noticia que al momento del desastre no se encontraran niños en aquella cama y que sus nombres no formen parte de la lista de desaparecidos que el día de hoy llegó a los 146 y la lista de muertos aumentó a 19, por lo que alegró el conocer que no se trataría de un caso de dos menores desaparecidos. Archivado como: Fotografía literas edificio Miami