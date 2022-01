Según el informe de AP, Diego Verdaguer murió en la tarde del jueves 27 de enero en Los Ángeles. Y de acuerdo con el comunicado enviado en la madrugada del viernes, el artista había padecido Covid-19 desde diciembre y estuvo hospitalizado. No se ofrecieron detalles sobre su funeral y sus representantes pidieron respetar la privacidad de la familia.

Cabe mencionar que tanto Amanda Miguel como Ana Victoria no han dado más declaraciones al respecto. Se acuerdo con el portal de Infobae fue a principios de noviembre de 2021 cuando la hija menor de Diego Verdaguer dio a luz a su primogénito Lucca Miguel un momento que quedará plasmado para siempre en su vida y su corazón.

Desde que Diego Verdaguer y Amanda Miguel se enteraron que iban a ser abuelos, no dejaron de compartir en ningún momento su enorme felicidad a través de sus redes sociales y también lo demostraban en las entrevistas que cedieron para distintos medios, según informó el portal de Infobae. Al momento en que nace el nieto del interprete su primer encuentro quedó captado el cual compartió Ana Victoria para despedirse de su padre. Archivado como: Fotografía inédita Diego Verdaguer.

La cantante había programado una cesárea para recibir a su hijo, sin embargo, fue sorprendida con un parto natural y lo compartió de la siguiente manera: “Al final la bolsa se me rompió y bebé nació natural después de mucho esfuerzo. Mi esposo fue todo un guerrero y me acompaño en cada paso de esta jornada, ya somos tres”.

Ahora la familia Verdaguer Miguel se visten de luto y despiden a un gran padre, esposo, artista y ser humano. Pese a que la publicación de Ana Victoria fue realizada por medio de sus historias de Instagram se desconoce la reacción de los usuarios internautas pero no cabe duda de que la llenen con mensajes llenos de ánimos para ella y toda la familia.

Cabe mencionar que el fallecido artista celebró el cumpleaños de Ana Victoria el pasado mes de diciembre con un tierno video posteado en su perfil de Instagram, donde apareció arrullando a su nieto. Acorde al portal de Infobae, el clip no tardó en viralizarse en redes y fue el propio cantante quien describió el hermoso momento como “Un instante de amor eterno… los amo tanto”.

El fallecido cantante se consideraba “más mexicano que nada”

“Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado”, manifestó el artista Diego Verdaguer en una entrevista con la agencia The Associated Press realizado en el año 2019.

La Agencia de noticias de AP también informó que Diego Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24. Su hija Ana Victoria, quien también es cantante, nació en 1983. “Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí. Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”, contó el artista a AP tiempo atrás. Archivado como: Fotografía inédita Diego Verdaguer.