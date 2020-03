Se filtra en Instagram fotografía de la hija de ‘El Dasa’

El cantante no había dado a conocer la identidad de su pequeña

La niña tiene heterocromía iridium, afirmó el grupero

Luego de que el cantante mexicano de música grupera, Dasahev López Saavedra, conocido como ‘El Dasa’, revelara en un programa de televisión que no daba a conocer la identidad de su hija debido a que nació con heterocromía iridium, se filtró por redes sociales una fotografía de la pequeña.

Daryana Marie, nació el pasado 10 de mayo en un hospital de Las Vegas, Nevada, con un ojo azul y el otro verde, según contó el cantante al programa de televisión, Despierta América, durante una transmisión de 2019.

A pesar del hermetismo de ‘El Dasa’ por mostrar cómo es su hija, la periodista Nelssie Carrillo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la menor, la cual, según reveló, sería la exclusiva de Despierta América:

“Aquí conoce en exclusiva a la hija de #eldasa, según despierta América, tendría la exclusiva, pero no, aquí les presentamos a #daryanamariesaavedra”, escribió la periodista, aunque también la cuenta de Escándalo publicó las fotos.

Algunos de los seguidores de la periodista comentaron extrañados del por qué ‘El Dasa’ aún no daba a conocer el rostro de su pequeña e incluso, ya no recordaban que el cantante tenía una hija: “Ya esta bien grande la niña. No es por mala, pero se me había olvidado que Dasahev tenía una baby”, “No sé porque el Dasa no la ha dado a conocer? De hecho ya casi ni se escucha”.

La pequeña aparece en brazos de una mujer, con un vestido blanco y una diadema de moño en la cabeza, y aunque no se le nota el color de sus ojos, sí se aprecia su cara.

Algunos fans comentaron en la cuenta de Escándalo y confirmaron sus sospechas de que es muy bonita y pelirroja: “Qué bonita está! Era de suponerse, él es guapo y la mamá igual”, “Parece que salió pelirroja como él jeje está hermosa”, “Se me hace tan ridículo que él ni tanta fama tiene y ande escondiendo a la hija como si fuera qué”, le dijeron al cantante mexicano y egresado de la Academia de TV Azteca.

Es de extrañar que a casi un año del nacimiento de Daryana Marie, ‘El Dasa’ no la haya presentado a sus seguidores mediante su cuenta de Instagram, y es que tan solo ha publicado una fotografía en la que su novia Jennifer Loya, su hija y él, aparecen a contra luz, por lo que sus rostros no se ven.

“Vuela Alto mi Niña que la Vida Te Sonría Siempre, aquí estaremos para ayudarte a Volar sin Miedos Por el Mundo..! Hoy Cumple 9 meses Nuestro Regalo de Dios Daryana Marie Que Bonito Amor nos Das.!! Esta Foto es en Mi Lugar Favorito Donde Nació Mi Familia. Allá al Pie de La Montaña”, escribió el cantante en la publicación, la cual tuvo más de 35 mil ‘me gusta’.