Galilea Montijo Jenni Rivera: La guapa presentadora mexicana Galilea Montijo, impactó con una fotografía en la que aparece junto a la Diva de la Banda, y es que no fue la misma conductora quien subió esta fotografía, si no que una página de fans revivió el icónico momento en el que estas dos bellezas se tomaron esta foto.

Y es que casi a 10 años del lamentable accidente que impactó a todo México y fans de habla hispana, se cree que podría tratarse de algún tributo a la intérprete de «Basta Ya», o un nuevo álbum con canciones que nunca se habían escuchado… La verdad es que no se ha dicho nada más al respecto.

Los fans le piden señales para entender la situación

Por medio del Instagram de Jenni, los fanáticos no tardaron en reaccionar a estos extraños mensajes que está dejando la cuenta de la Diva. Cabe resaltar que el contenido que existía en su cuenta, se borró, y solamente están 5 fotografías en negro con estos mensajes extraños.

Entre los comentarios de la primera publicación se leen: «¿ES REAL? YO SABÍA QUE ESTABAS VIVA MIJA, TE AMO, HE CUIDADO TU LEGADO SIENDO BIEN PARRANDERA, REBELDE Y ATREVIDA!! Tqm ok? AMPARANOS GRAN SEÑORA», «Borraron todo el contenido de su Instagram, wow, algo me dice que esto estará mucho mejor», «Jenni, sube una foto con blusa roja si estás viva», «Se que viene algo grande».