La foto viral de Harry y Meghan a su regreso al Reino Unido

En lo que puede significar la última visita del príncipe Harry y su esposa Meghan al Reino Unido como parte de la realeza británica, la mediática pareja ha protagonizado un momento que se ha convertido en viral en las redes sociales: la llegada bajo un paraguas que los protegía de la lluvia.

Según expertos, las instantáneas tomadas reflejan un cuadro de perfección entre Harry, el príncipe inglés que decidió dejar sus responsabilidades como parte de la realeza; y su esposa Meghan, la actriz norteamericana que habría influido en su esposo a la hora de tomar esa decisión.

Combinados con el color azul, con paso lento pero seguro, Harry con paraguas en la mano; Meghan de la mano de Harry, los Duques se miran con complicidad mientras caminan resueltos bajo una débil llovizna, que logra ser captada en las fotos, para darle ese toque distintivo.

Prince Harry And Meghan make one of their last official appearances together as royals in the UK via @Reuters

pic.twitter.com/pfXNdKqYey

— Yahaira Jacquez (@YJacquez_) March 6, 2020