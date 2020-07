Foto Naya Rivera enviada a su familia sería clave en la búsqueda

Una foto enviada por Naya Rivera a su familia antes de desaparecer sería clave en su búsqueda

“Hubo una foto enviada a un miembro de la familia que mostraba al niño en el bote junto a una cala”, dijo un rescatista

Una marca de tiempo en la foto muestra que se tomó entre 90 minutos y dos horas antes de que encontraran al niño solo en el bote

Un miembro de uno de los equipos de búsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida en un lago del sur de California dijo el domingo que confía en que su tripulación tendrá una idea más clara de dónde encontrarla en el lago, informó una revista.

Robert Inglis, del Equipo de Búsqueda y Rescate de la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura, le dijo a Us Weekly que la actriz Naya Rivera le envió a un miembro de su familia una foto de su hijo de 4 años, Josey, frente a una cala antes de desaparecer el 8 de julio después de sumergirse en el Lago Piru, de acuerdo con The Associated Press.

“Hubo una foto enviada a un miembro de la familia que mostraba al niño en el bote junto a una cala”, dijo Inglis a la revista. “Encontramos dónde estaba esa cala”.

Una marca de tiempo en la foto muestra que se tomó entre 90 minutos y dos horas antes de que encontraran al niño solo en el bote, informó la revista.

Inglis le dijo a Us Weekly que el área donde se tomó la foto y el lugar donde se encontró el barco eran puntos de partida para las autoridades antes de que se ampliara la búsqueda.

“Enviamos a nuestros miembros de buceo a esos dos lugares y los buscamos exhaustivamente”, indicó el rescatista a Us Weekly.

Asimismo, explicó que durante la búsqueda se encontraron con condiciones peligrosas, con árboles y arbustos en el fondo del lago que podrían haberlos atrapado bajo el agua.

El rescatista explicó a la revista que la visibilidad en el lago es muy turbia, incluso a plena luz del día. “Si tienes un reloj y lo sostienes frente a tu máscara, ni siquiera puedes leer los números”, aseveró.

Un portavoz de la oficina del alguacil del condado de Ventura indicó que la operación de recuperación del cuerpo “continuará al menos hasta el martes”. Inglis dijo que él y su equipo son optimistas en cuanto a encontrar a Rivera en los próximos días. “Estamos seguros de que vamos a localizar su cuerpo”, indicó.

El domingo, las autoridades registraron las cabañas y dependencias en los alrededores, así como la costa que se encuentra junto al lago pero Inglis señaló que era poco probable que la actriz saliera a tierra firme.

“A medida que avanzas hacia el norte en el lago, hay colinas empinadas y está cubierto de matorrales con rocas más grandes”, explicó. “Sería muy difícil maniobrar sobre eso, especialmente si solo llevas puesto un traje de baño”.

Las autoridades presumen que algo le sucedió a Naya Rivera mientras nadada y que le impidió volver a subir al bote.