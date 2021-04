Frida Sofía rechazando padre: Internautas opinan al respecto

Distintos usuarios se hicieron notar en la publicación al dejar sus comentarios: “Ay todos hemos hecho rabietas en las fotos no mam…”, “¿Por qué dudan de una persona Violentada ? Cuánta maldad”, “Lamentablemente para entender el comportamiento de un niño que ha sufrido algún tipo de violencia hay vivirlo junto con ellos y claro que eso no se le desea a nadie, solo por favor! No juzguen si no han pasado por algo siquiera similar”.

“Me llama la atención que en menos de dos años cuando Frida decía que su Abuelo Enrique era lo mejor y que lo amaba. Entonces de pronto te da asco, no me checa. Este caso va para largo, pobre familia, y como ellos muchas familias. Ojalá entre en razón”, “Tampoco es de admirar que ahora salga el papá a estar del lado de Frida, cuando nunca estuvo al pendiente aún sabiendo según dice que Enrique era un libidinoso”. Archivado como: hija Alejandra Guzmán Frida Sofía rechazando padre Pablo Moctezuma.