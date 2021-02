“Fernie, El Pelón” arrasa en Instagram con fotografía

Recuerdan el gran amor que hubo entre él y Jenni Rivera

Fernie era 10 años más joven que la Diva y uno de sus más grandes amores

Uno de los más grandes amores de la fallecida Jenni Rivera, Fernando Ramírez, mejor conocido como “Fernie, El pelón”, arrasó en redes sociales al publicar una fotografía en Instagram, en donde seguidores aún recuerdan el gran amor que hubo entre él y la Diva de la banda.

Siendo una de las primeras fotografías que subió Fernie a su cuenta oficial de Instagram, el gran amor de Jenni Rivera aparecía completamente de negro, con una gabardina, unas botas, y paraguas del mismo color.

Al pie de foto, publicada el pasado marzo de 2018, Fernando Ramírez, mejor conocido como “Fernie, El Pelón”, y la ex pareja de Jenni Rivera escribió: “L.A Rainy days #fernie”.

Rápidamente la publicación de Instagram se comenzó a llenar de más de 17 mil me gusta y un sinfín de comentarios en donde usuarios aún recordaban el gran amor que tuvo la Diva de la banda y él.

Incluso, cabe recordar que hubo una sección especial de libro de fotos de Jenni Rivera titulado: Jenni Vive: Unfogettable, Baby! En donde lo definieron como su pareja espiritual:

“Les presento a Fernie, mi pareja espiritual. Mi pelón, ¿Por qué Dios me permitiría conocer al amor de mi vida y no poder casarme con él?” había añadido la fallecida cantante sin revelar el apellido de Fernando.

Varios de los fanáticos de Jenni Rivera se comenzaron a pronunciar en la cuenta de Instagram de “Fernie, El pelón”, afirmando que la diva no estaba enamorada de él solo porque era guapo, sino más bien era algo espiritual, algo de química.

Una seguidora escribió: “Estoy segura de que Jenni estaba enamora de ti, no porque eres guapo, era más que eso, era algo más espiritual. Tú le diste algo que el dinero no podía comprar, honestamente tu mamá hizo un gran trabajo al hacer un buen hombre, ella vio eso, el dinero no compra el amor y el respeto”.

Puedes ver la fotografía de Fernando Ramírez, mejor conocido como “Fernie, El Pelón” de Jenni Rivera aquí.