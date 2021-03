No es por nada que JLo haya sido catalogada como la latina más influyente de todos los tiempos en la industria del entretenimiento. A sus 51 años y con 3 años de carrera artística, López ha conseguido posicionarse dentro del mundo del espectáculo como una artista multifacética y en los negocios como una empresaria aguerrida.

En el año 2003, la hija de puertorriqueños lanzó su línea de ropa llamada JLO. Ese mismo año lanzó su primer perfume, Glow by JLo, el cual fue el inicio de decenas de fragancias que han salido al mercado cada cierto tiempo.

La diva del Bronx ha sabido como hacer crecer su fortuna. JLo no sólo se ha atenido al mundo del entretenimiento sino que también ha apostado por las bienes raíces. En el año 2002, JLo compró su primera mansión de lujo en Los Ángeles. La vivienda de 11 habitaciones con inmejorables vistas le costó 4,3 millones de dólares. Cuatro años después puso la propiedad a la venta y la vendió por 12.5 millones de dólares.

Vida personal de Jennifer JLo

Jennifer Lynn López Rodríguez, mejor conocida como Jennifer López o JLo, nació un 24 de julio de 1969 en Castle Hill, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres, David López y Lynda López, son originarios de Puerto Rico. Su padre se desempeñó como guardia de seguridad y su madre trabajaba como maestra de preescolar.

Tiene dos hermanas, Leslie y Lynda, con quienes creció en un ambiente familiar donde sus padres les fomentaron un acercamiento a las artes por medio del canto y la actuación en obras escolares. Su gran salto hacia la pantalla grande ocurrió cuando cursaba el último año de la preparatoria, al acudir a un casting para la película My Little Girl, donde finalmente fue seleccionada para interpretar el papel de Myra. Aunque su personaje no tuvo diálogos, López supo que ese era el camino que quería seguir de manera profesional.