Fortuna de Juan Gabriel: ¿De cuánto es el patrimonio del Divo de Juárez?

Sigue vivo, ¿disfrutando su fortuna?

No está claro si está vivo o no. Pero Joaquín Muñoz, su ex manager, aseguró en una entrevista que El Divo de Juárez no ha muerto y que no quiere aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Si en efecto está vivo, sería necesario que el artista se colocara la dosis de vacuna por formar parte del grupo de alto riesgo.

Muñoz explicó para el programa ‘De Primera Mano’ por qué Juan Gabriel se niega a vacunarse. “No se quiere vacunar. Dice él que, porque puede traerle consecuencias la vacuna”, dijo y agregó que el cantante se encuentra muy bien de salud. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ