Ahora que ya sabemos que Jorge Ramos cuenta con una fortuna de 14 millones de dólares, ¿quién no quiere saber cuánto dinero tiene guardado El Piolín? Pues gracias a Celebrity Net Worth, ahora podemos conocer esa cotizada información de primera mano.

En entrevista con la agencia de noticias Efe en relación a su libro, el locutor que nació en Ocotlán, Jalisco, México contó que “cuando no tenía documentos, por lo menos deseaba tener un permiso de trabajo porque así no tenía que andar escondiéndome”.

El Piolín contó su historia de éxito en su libro ¿A qué venimos? ¡A triunfar!, un libro que “está hecho en base a lo que yo viví. Como mucha gente que no tiene documentos y está luchando cada día por trabajar honestamente, por aprender las leyes de los Estados Unidos y el inglés también, pero al mismo tiempo tienen el obstáculo de no tener papeles”.

Actualmente el presentador del Noticiero Univisión, del programa Al Punto y del programa en inglés America with Jorge Ramos para Fusion TV, gana la nada despreciable suma de 3 millones de dólares al año en la cadena hispana de televisión Univisión.

Pero esas carencias fueron las que llevaron a Eddie Sotelo a no darse por vencido ni en los Estados Unidos, a donde llegó sin papeles y hoy triunfa más que nunca, incluso superando en dinero y quizás hasta en popularidad al periodista de Univisión Jorge Ramos.

De buen ánimo, Antonio Sotelo Rodríguez, papá de Piolín, comentó en esa ocasión que se sentía muy bien y que no tenía nada. “Entonces, los doctores voltean y me miran a mí como diciendo: ‘oye, tu papá, ¿sabe lo que tiene?’, bueno, ¿sabe en quién confía mi padre? Que es en Dios, el todopoderoso, el sanador, en eso confía mi padre, y gracias a Dios, mi padre, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, fue el que nos enseñó la palabra de Dios después de que un amigo lo conoció en la calle, barriendo, mi padre, en Santa Ana, California, Fermín, y por eso mi papá tiene una gran fe”, expresó Piolín.

Don Antonio Sotelo nunca bajó la guardia

“Y todos los radioescuchas entiendan que Dios nos dio licencia de nacer a través de nuestros padres, y también el que vale es el tiempo de Dios, no el de nosotros”, comentó don Antonio Sotelo, quien confesó que cuando recibió la noticia que tenía tumores cancerosos, no bajó la guardia, ya que uno solo se va al cementerio.

“Si el Señor desea que todavía estemos en la Tierra, hay que estar alegres, ya sea en la casa, en el carro, en la iglesia, con más razón en la iglesia”. PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ. Pero esa no sería la única confesión en este video por parte de Piolín, ya que reveló que su madre estuvo en coma hace un año, incluso le decían que la desconectaran, pero el conductor no aceptó porque dice que él no da la vida ni la quita.