Según Celebrity Net Worth , la fortuna del mexicano asciende actualmente a los US$ 140 millones de dólares y esto sin contar todavía las peleas de este año, que incluso podrían llevarle duplicar esa cifra.

Este sábado 7 de mayo, finalmente llega la anhelada pelea en la que Saúl Canelo Álvarez intentará arrebatarle al ruso Dmitry Bivol el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y lo cierto es que el mexicano tiene asegurados US$ 15 millones de dólares solo por subirse al ring. Te contamos más sobre la fortuna del boxeador.

CANELO VS BIVOL. La fortuna de Canelo Álvarez no solo depende de su desempeño como boxeador, que ciertamente le deja muy buen dinero, también tiene otras fuentes de ingreso. Entonces, ¿cuánto gana el boxeador mexicano en peleas, patrocinios, inversiones y más?

Según CNN , el mexicano tiene asegurados US$ 15 millones de dólares solo por subirse al ring, pero Ricardo Celis, presentador de DAZN, amplió la cifra afirmando que Canelo ganaría US$ 53 millones de dólares con esta pelea contra Bivol y podría decirse que quedó confirmado cuando el mismo Canelo le dio retuit.

Entre las peleas pendientes se encuentran las tres que tiene previstas para el 2022 y que le dejarán US$ 160 millones de dólares en ganancias, según informó el reportero de ESPN, Mike Coppinger, en un mensaje de Twitter que el entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, republicó.

Otros negocios además del boxeo

En 2021, adicional a las peleas, Canelo estaba recibiendo cerca de US$ 2 millones de dólares en patrocinios, según indicó Forbes. Por otra parte, al pugilista mexicano le gustan los negocios. En una entrevista con Graham Bensinger de justamente hace 1 año, Canelo confesó que recibe entre US$ 4 y US$ 5 millones de dólares cada tres meses por sus inversiones en bienes raíces.

Además, dijo al periodista que esperaba abrir entre 90 y 100 gasolineras en México bajo el nombre de Canelo Energy. En la segunda mitad de 2021, Álvarez comenzó a mostrar en Instagram los avances en su nuevo negocio. Fortuna de Canelo Álvarez: cuánto gana en peleas, patrocinios, inversiones y más.