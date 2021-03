Fonsi le dio el peor golpe cuando más lo necesitaba

Entre otras cosas, Adamari López contó que Luis Fonsi le hizo una fuerte y dolorosa confesión. Y es que luego que le extirparon uno de sus senos, el cantante le dijo que ya no la deseaba como mujer, según reportó en su momento el diario Comercio.

“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”, contó entre lágrimas Adamari López.