Un patólogo forense contratado por el hermano de Jeffrey Epstein afirmó este miércoles que la evidencia sugiere que el magnate amigo del presidente Donald Trump, acusado de tráfico sexual, no se suicidó en su celda en Nueva York, sino que pudo haber sido estrangulado.

Las autoridades, incluido el médico forense de la ciudad de Nueva York, concluyeron en agosto pasado que la muerte de Epstein, un famoso hombre de negocios bien relacionado que estaba en espera de juicio por cargos de tráfico sexual en una cárcel de Nueva York, fue causada por ahorcamiento en su celda.

Fox News Pathologist: Jeffrey Epstein Case Evidence Points to ‘Homicide’, Not Suicide by Hanging https://t.co/fxqCQrZXtb

— Mediaite (@Mediaite) 30 de octubre de 2019