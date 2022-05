Ford está retirando del mercado SUV Explorer que pueden rodar mientras están estacionadas

El retiro cubre ciertas camionetas Ford Explorer de 2020 a 2022 con motores de 2.3 litros entre otras

Más de un cuarto de millón de vehículos están incluidos en el recall de Ford

Atento al más reciente recall. Ford Motor Co. está retirando más de un cuarto de millón de SUV Explorer en Estados Unidos porque pueden rodar inesperadamente mientras están estacionadas, indicó la agencia de noticias The Associated Press.

El retiro cubre ciertas camionetas Ford Explorer de 2020 a 2022 con motores de 2.3 litros, así como híbridos de 3 y 3.3 litros y el ST de 3 litros. También se incluyen los híbridos Explorer Police 2020 y 2021 y aquellos con motores de gasolina de 3.3 litros.

Ford ordena recall de más de un cuarto de millón de vehículos

Los documentos publicados el pasado viernes 29 de abril por los reguladores de seguridad de Estados Unidos dicen que un perno de montaje del eje trasero puede fracturarse y hacer que el eje de transmisión se desconecte. Si eso sucede, los SUV pueden rodar incluso si se colocan en marcha de estacionamiento, sin el freno de estacionamiento puesto.

Los documentos dicen que Ford tiene 235 reclamos de garantía debido al problema, sin embargo, la compañía dijo que no tenía conocimientos de ningún choque o lesiones vinculados con la falla de los vehículos afectados.