El presidente Donald Trump invocó el miércoles una ley federal que permite al gobierno organizar el sector privado para lidiar con la epidemia de coronavirus, ya que el daño económico aumentó con la noticia de que los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit acordaron cerrar todos sus fábricas para proteger a los trabajadores.

En un día de desarrollos vertiginosos, las acciones volvieron a caer en Wall Street, tan rápido que desencadenaron otra interrupción automática del comercio.

Se cerraron más fronteras a través de Europa y América del Norte, y Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar su límite compartido a todos los viajes, excepto los esenciales.

Además, la administración Trump presionó al Congreso para que apruebe rápidamente un paquete de rescate potencialmente de 1 billón de dólares para apuntalar la economía y acelerar los controles de ayuda a los estadounidenses en cuestión de semanas.

Calificándose a sí mismo como “presidente de tiempos de guerra”, Trump dijo que firmaría la Ley de Producción de Defensa “en caso de que lo necesitemos”, ya que el gobierno refuerza los recursos para un aumento esperado en los casos del virus.

Thank you to our great American businesses for going above and beyond to keep our most vulnerable citizens safe! https://t.co/BlV0E4r5IB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020