Ford se ha visto obligada a parar temporalmente la producción en una planta en Michigan tras detectar un empleado con coronavirus.

La compañía reinició el lunes la producción en la mayoría de sus plantas en Estados Unidos tras ocho semanas de cierre por la pandemia.

Ford se ha comprometido a realizar pruebas a los empleados que mostrasen síntomas de coronavirus pero no a todas sus plantillas.

Por segunda vez en pocas horas, Ford se ha visto obligada a parar temporalmente la producción en una planta de montaje de vehículos en Michigan tras detectar un empleado enfermo con el coronavirus días después de reiniciar sus operaciones en el país.

Ford confirmó que un empleado de la planta de montaje de Dearborn, en el estado de Michigan y donde se produce la camioneta “pickup” F-150, dio positivo en las pruebas realizadas para detectar el COVID-19, lo que obligó a suspender temporalmente la producción el miércoles.

El martes, Ford también paró durante unas horas la producción en la planta de montaje de Chicago, donde se producen los modelos Ford Explorer, Lincoln Aviator y Police Interceptor, tras confirmar que dos empleados de la instalación habían contraído el COVID-19.

NYTimes:

"Infections force Ford to suspend production at 2 reopened plants.

Ford which restarted its N.American assembly plants this week, said on Wed that it stopped production temporarily at two plants in Chicago & Dearborn, MI., after employees tested + for the coronavirus." — Steven Jones (@stdojo) May 20, 2020

Los parones se producen pocos días después de que los Tres Grandes de Detroit: General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA), reiniciasen el lunes la producción en la mayoría de sus plantas en Estados Unidos tras ocho semanas de cierre para cumplir con las normas de confinamiento dictadas por las autoridades estadounidenses.

Ford dijo en un comunicado que cuando un empleado de la planta de camionetas de Dearborn que volvió a su puesto de trabajo esta semana dio positivo de COVID-19, inmediatamente empezaron a notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con el individuo infectado para pedirles que se autoaislasen durante 14 días.

El fabricante implementó el mismo protocolo tras detectar el martes a dos empleados de la planta de Chicago, en la que trabajan unas 5.810 personas, infectados con COVID-19.

Se da la circunstancia de que el presidente de EEUU, Donald Trump, tiene programado visitar hoy la planta de componentes de Ford en Rawsonville, en Michigan, donde el fabricante de automóviles ha estado producienndo en las últimas semanas miles de respiradores en colaboración con GE Healthcare para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19.

President @realDonaldTrump is heading to Michigan to tour a Ford Motor Co. plant that is making ventilators for the Coronavirus response. https://t.co/zJipOBy8sT — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2020

Ford, como el resto de fabricantes de automóviles en Estados Unidos, ha implementado medidas de seguridad extraordinarias para evitar brotes de COVID-19 en sus instalaciones. Estas medidas incluyen la toma de la temperatura de los trabajadores antes de entrar en las factorías.

Pero los trabajadores de Ford infectados con el coronavirus no fueron detectados a la entrada de las plantas de montaje y la enfermedad fue confirmada tras realizar test a los dos empleados.

Los fabricantes de automóviles se han comprometido a realizar pruebas a los empleados que mostrasen síntomas de COVID-19 pero no a todas sus plantillas.

De momento, ni GM ni FCA han informado de casos de COVID-19 en sus plantillas desde el reinicio de la producción este lunes.