Autoridades extendieron los food stamps de emergencia en un estado.

Los food stamps de emergencia ahora podrían utilizarse durante abril y mayo.

Revisa si calificas para obtener el beneficio de los food stamps de emergencia. Buenas noticias para arrancar el mes con un dinero adicional en tus manos. Al menos 400,000 hogares del estado Oregon seguirán recibiendo los cupones de alimentos de emergencia, conocidos como food stamps, durante abril y mayo, reportó el periódico The Sun el viernes 1 de abril. Los funcionarios estatales indicaron que las asignaciones adicionales suman alrededor de 65 millones de dólares. El suplemento de 95 dólares es la cantidad mínima que deben recibir los hogares, además de sus prestaciones regulares del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), que la mayoría de personas suele identificar como food stamps. Extienden los food stamps de emergencia Alrededor de 400,000 hogares de Oregon reciben prestaciones del SNAP. Jake Sunderland, del Departamento de Servicios Humanos de Oregon, reveló que la ayuda de emergencia se entregará a los beneficiarios de SNAP este mes y durante mayo, reseñó el diario The Sun. Los beneficiarios de SNAP recibirán la ayuda adicional automáticamente que se añadirá a su tarjeta denominada Oregon Trail. Los solicitantes deberían ver la cantidad en sus tarjetas el 12 de abril, el 29 o el 3 de mayo, detalló también el reporte del mencionado periódico este viernes.

¿Cuánto tiempo durarán los food stamps de emergencia? Las asignaciones de los food stamps de emergencia se han proporcionado desde marzo de 2020, pero los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Oregon no están seguros de cuánto tiempo se proporcionará el apoyo adicional, acotó KCBY, ya que la ayuda adicional tiene que ser aprobada mensualmente. Algunos estados, mencionó The Sun, como Nebraska y Tennessee, ya han eliminado este beneficio adicional. Los estados pueden hacerlo si la declaración de emergencia o desastre emitida por el estado ha expirado o expirará en el mes en curso. En ese sentido, los beneficios mejorados están a punto de llegar a su fin en Indiana.

Un estado ya anunció fin de los food stamps de emergencia Los líderes estatales advirtieron a las familias que mayo será el último mes en que recibirán los beneficios de los food stamps de emergencia debido al fin de una emergencia de salud pública estatal. El gobernador Eric Holcomb dijo que está deseando volver a la normalidad tras la pandemia. Según The Sun, el líder Eric Holcomb manifestó a The IndyStar: “Nos estamos acercando a un momento en el que podemos volver a una fórmula más normal, esto es en adición a, no menos que, lo anterior. Por lo tanto, estamos volviendo a eso a medida que pasamos de la pandemia a la endemia, de vuelta a esos tiempos más normales”.

Otro estado está por terminar los food stamps de emergencia Las asignaciones de emergencia también están terminando en Iowa. La gobernadora Kim Reynolds dijo que el estado no podía seguir tratando el Covid-19 como una emergencia de salud pública “indefinidamente”, informó The Des Moines Register. La medida ha sido criticada por los demócratas y los beneficiarios de los cupones de alimentos temen volver a pasar hambre, indicó The Sun. Tara Kramer comentó que pasará de recibir 250 dólares al mes a 20 dólares, y le agregó a The Des Moines Register: “Vuelvo a sentirme como hace dos años, donde hay tantos ‘y si’. ¿Cómo voy a poder tener comida en mi despensa y en mi nevera?”. Por otra parte, la legislatura de Kentucky votó para anular el veto del gobernador Andy Beshear a una resolución que pone fin al estado de emergencia de Covid-19, indicó WPSD, lo que significa que podría poner 50 millones de dólares en beneficios de SNAP en riesgo, afectando potencialmente a más de 250,000 hogares.

Cheque de $850 se enviaría en junio Por otra parte, un nuevo cheque podría estar en camino. A medida que la inflación afecta los bolsillos de los estadounidenses para comprar comestibles o incluso pagar la gasolina, al menos una docena de estados han propuesto dar cheques de reembolso de varios cientos de dólares directamente a los contribuyentes, entre ellos California, Kansas y Minnesota. Los críticos, incluidos muchos legisladores republicanos, dicen que esos cheques no serán suficientes dado el ritmo de la inflación y, en cambio, están presionando por recortes de impuestos de forma permanente, informó The Associated Press.

¿Dónde se entregaría el beneficio? Ante la problemática y con las arcas estatales llenas de efectivo debido a los últimos planes económicos federales, la gobernadora de Maine, Janet Mills, ha propuesto enviar cheques de estímulo de 850 dólares a la mayoría de los residentes como parte del proyecto de ley de presupuesto del estado. La propuesta de Mills se encuentra entre las más jugosas del país en un estado donde el costo de los alimentos y el combustible se ha disparado exponencialmente en los últimos meses, informó el diario The Sun. De ser aprobada la propuesta, los cheques de 850 dólares podrían enviarse a los residentes de Maine tan pronto como junio ya que la idea es que los pagos se envíen de forma electrónica en lugar de cheques de papel para que el efectivo llegue más rápido a los bolsillos de los contribuyentes elegibles.

¿Tiene apoyo bipartidista? El reembolso “ayudará a la gente de Maine a lidiar con estos costos elevados al devolver el dinero directamente a sus bolsillos”, dijo Mills. La propuesta del cheque de 850 dólares cuenta con un apoyo bipartidista, aunque algunos legisladores quieren acelerar aún más las cosas mediante el uso del depósito directo. Anteriormente, Maine nunca había usado el depósito directo para enviar ayudas a sus residentes, es por ello que el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del estado dijo que cambiarlo podría crear problemas logísticos que podrían generar retrasos en los pagos. “El Servicio de Ingresos de Maine estima que tiene información bancaria precisa en el archivo de menos de la mitad de los 800,000 contribuyentes estimados que serán elegibles para este alivio”, dijo el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del estado.