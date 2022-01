La llegada de este beneficio en cupones de alimentos de emergencia, no podría caer en mejor época después de los gastos extras que se realizaron a fin de año. Miles de familias, serán las afortunadas de poder hacer uso de las tarjetas electrónicas que otorgó el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, durante estás difíciles épocas.

Después de un año lleno de beneficios, este 2022 no será diferente. En cuestión de días, comenzarán a enviarse los beneficios adicionales de los cupones para alimentos de emergencia, así lo dio a conocer el SNAP. El valor que estarán obteniendo estos beneficios, será de $1,504 dólares y se presume, que está vez será otorgados mediante las tarjetas.

Los atractivos beneficios adicionales, estarán siendo repartidos para los beneficiarios del estado de Virginia quienes podrán gozar del efectivo que será recargado a través de las tarjetas electrónicas. Esta ayuda, fue parte del Departamento de Servicios Sociales del estado quienes anunciaron que entregarán fondos de emergencia a las familias elegibles en enero, según The Sun.

El miércoles pasado, el Departamento de Servicios Sociales del estado anunció que los beneficios se cargarán automáticamente a las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de los destinatarios el domingo 16 de enero , informó The Sun. Pero, no todos podrán obtener estos beneficios. Archivado como: Food Stamps beneficios enero

Esto es relevante, ya que en ocasiones los beneficiarios se han llegado a confundir en torno a las ayudas que brinda el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Los beneficiarios de EBT pandémica, no han obtenido un nuevo pago y hasta el momento, SNAP no ha dado información sobre cuando podrían llegar los beneficios restantes. Archivado como: Food Stamps beneficios enero

Mientras los beneficiarios esperan la llegada del efectivo, a través de las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios o mejor conocida como EBT, se dio a conocer que los beneficios de emergencia solo estarán disponibles para los hogares actuales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y no se aplican a los beneficiarios de EBT pandémica.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, ayuda a más de 1,5 millones de personas quienes dependen de los beneficios que otorga para poner comida en sus mesas, lo que brinda beneficios a las personas y familias elegibles de bajos ingresos, informó The Sun. Año tras año, este programa ha servido para apoyar a los más necesitados dentro del territorio y ha tenido un éxito contundente .

En esta ocasión, le tocó a Virginia ser el estado con el que SNAP comenzará a enviar sus beneficios a través del EBT. Pero, se recuerda a las personas elegibles que los beneficios se pagan en un día específico cada mes, según su estado, señaló The Sun. Por tal motivo, en los próximos días o semanas, se darán a conocer las fechas restantes.

De acuerdo con la página oficial de SNAP, se informó que para saber si la persona es elegible debe ver si cumple con los requisitos solicitados y sobre todo, si el estado donde vive cuenta con los ingresos para poder otorgar este programa. No sólo eso, se debe checar la cuenta de banco y cuantos recursos posee para que decidan si la persona es elegible o no.

¿Un migrante podría tener este beneficio?

En torno a los migrantes, SNAP señaló que algunos ciudadanos indocumentados podrían obtener los beneficios del programa pero también que esto se debe al lugar donde estén residiendo. Si el estado donde vive, les otorga dicho permiso los únicos requisitos que tienen es vivir en el país desde hace cinco años y ser menores de 18 años.

“La elegibilidad de SNAP nunca se ha extendido a los no ciudadanos indocumentados. Los requisitos específicos para los no ciudadanos que pueden ser elegibles han cambiado sustancialmente a lo largo de los años y se han vuelto más complicados en ciertas áreas. La Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 limita la elegibilidad para los beneficios de SNAP a los ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos legalmente presentes.”, señaló la página de SNAP.