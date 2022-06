Este viernes, se recuerda que las asignaciones de food stamps no dejarán de enviarse y en este mes en específico, se espera que millones de beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por siglas en inglés) puedan recibir la jugosa ayuda. Por tal motivo, se dio a conocer que alrededor de 19 estados serán los afortunados de obtener dicho apoyo, señaló The Sun.

Un ejemplo de los beneficiarios a los food stamps, son: Washington D.C. y Guam. Por ello, se informa que en poco tiempo comenzarán a enviar este tipo de ayudas; si aún no es beneficiario, puede hacer su registro, solo sí el estado donde vive es parte del programa y está en disposición de ser elegible para recibir el apoyo.

Food Stamp Junio: ¿Qué estados serán los beneficiados?

De acuerdo con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), se anunció que alrededor de 19 estados serán los beneficiarios de gozar de al menos $95 dólares, para poder solventar sus compras en alimentos, en establecimientos que acepten la tarjeta. Si su estado aparece en la siguiente lista, este mes podrá obtener la ayuda necesaria.

“Alabama; Alaska; Colorado; Georgia; Hawái; Kansas; Maine; Maryland; Nuevo Hampshire; New Jersey; Carolina del Norte; Oregón; Pensilvania; Rhode Island; Carolina del Sur; Virginia; Washington; Virginia del Oeste; Wisconsin”, informó SNAP y mencionó The Sun. Por el momento, se conoce que si su estado no pertenece a esta lista, aún podrá probar los beneficios de emergencia, consultando la página oficial de la ayuda. Archivado como: Food Stamp Junio