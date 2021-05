Foo Fighters, Jay-Z y Go-Go’s al Salón de la Fama del Rock

El salón también le dará la bienvenida a LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads con premios a la excelencia musical, y honrará a Kraftwerk, Gil Scott Heron y Charley Patton como primeros influencers. Con Jay-Z, el salón incluye a un ganador de 23 premios Grammy y al primer artista de rap en el Salón de la Fama de los Compositores. Su discografía incluye “Hard Knock Life”, “99 Problems” y “Empire State of Mind”. Ha tenido 14 discos No. 1.

El nacimiento de Foo Fighters

Tras fungir como baterista de Nirvana, Dave Grohl pasó al centro del escenario con Foo Fighters, que llegó a ser una de las pocas bandas de rock moderno cómoda en grandes estadios. Su sonido contundente produjo los éxitos “Best of You”, “Everlong” y “Times Like These”. Como banda compuesta exclusivamente por mujeres tocando sus propios instrumentos, The Go-Go’s era una rareza relativa a principios de la década de 1980. Nacida de la escena punk rock de Los Ángeles, tuvo una serie de éxitos melódicos como “We Got the Beat”, “Our Lips Are Sealed” y “Vacation”.

Turner, recientemente celebrada en un documental de HBO, tuvo una de las historias de regreso más conmovedoras del rock. Luego de escapar de una relación abusiva con su esposo y socio musical Ike Turner, se convirtió en una estrella solista en los años 80 con éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, “Private Dancer” y ““We Don’t Need Another Hero”.