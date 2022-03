Dave Grohl sufre duro golpe tras la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Minutos después de darse a conocer esta noticia, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que hace pensar en una posible maldición

En esta imagen, el músico posa junto a Kurt Cobain, lider de Nirvana, de la misma manera que lo hace con Taylor Hawkins

¡Terrible coincidencia! Ya casi para finalizar el viernes, se informó que Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue encontrado muerto en un hotel de Bogotá, Colombia, donde se presentaría con su banda, y minutos después, comenzó circular una fotografía en redes sociales que hace pensar en una posible maldición de Dave Grohl.

En esta imagen, se puede ver al músico posar junto a Kurt Cobain, lider de Nirvana, de la misma manera que lo hace con Taylor Hawkins, por lo que usuarios comenzaron a hacer sus conjeturas. Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento del baterista de Foo Fighters. Descanse en paz.

La mala suerte (¿o maldición?) de Dave Grohl

Dave Grohl contó en su libro The Storyteller, el cual salió a la venta a finales del año pasado, que tras la muerte de Kurt Cobain (quien se quitó la vida en 1994) tuvo una especie de trastorno de estrés postraumático: “No creo que nadie esté completamente diseñador para salir ileso de una situación como esa”.

“Pero tuve suerte porque tenía a Virgina, el estado, y a mi madre. Si alguna vez sentía que esta cosa me estaba tragando, me retiraba a Virgina y volvía a la vieja calle sin salida donde crecí y hacía barbacoas con mis viejos amigos… Eso realmente me rescató de muchas maneras”, expresó el exbaterista de Nirvana y lider de Foo Fighters.