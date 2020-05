Crean fondo especial para ayudar a inmigrantes excluidos de ayuda económica por coronavirus.

Las organizaciones Voto Latino Foundation, Mission Asset Fund (MAF) y Asian and Pacific Islander American Vote (APIAVote) crearon el Fondo de Vecinos Inmigrantes.

Esta iniciativa pretende recaudar $4 millones de dólares para aquellas familias inmigrantes que quedaron excluidas de la ayuda que el gobierno ofreció a los ciudadanos por el coronavirus.

Ciertas limitantes en la Ley CARES dejaron por fuera a los inmigrantes y a familias de estatus mixto, incluso si cumplen con sus declaraciones de impuestos.

Today, Voto Latino Foundation, in partnership with @MAFpajarito @APIAVote @alumni_society & @EastWestBank, is launching the #ImmigrantNeighborFund to financially help immigrants left out of COVID-19 federal relief efforts.

🚨PLEASE DONATE TO THE FUND🚨https://t.co/UGBh5EZTZy pic.twitter.com/Y0BVBX9u5z

— Voto Latino (@votolatino) May 7, 2020