Los negociadores de la policía se comunicaban con el hombre, que escribía notas y se las muestra a las autoridades desde el interior del vehículo, de acuerdo con tres personas que no estaban autorizadas a discutir públicamente del asunto.

Lo edificios que rodean al recinto fueron evacuados luego que los agentes vieron al hombre sosteniendo lo que parece ser un detonador, afirmó el jefe de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, J. Thomas Manger, citado por The Associated Press.

Los informantes citados por AP hablaron a condición de mantener el anonimato. El episodio inició alrededor de las 9:15 de la mañana, cuando la camioneta subió a la acera afuera de la biblioteca, detalló Manger. El vehículo no tiene placas.

El Capitolio estaba en jaque

La capital del país ha vivido un periodo tenso desde la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump. Un cerco rodeaba la zona del Capitolio desde hace meses, pero este verano fue retirado.

Un día antes del incidente en enero, alguien dejó una bomba casera en las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano en Washington. No ha habido arrestos por la colocación de las bombas, señala The Associated Press.