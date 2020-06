Floyd Mayweather pagará los servicios funerarios de George Floyd, según un representante de Mayweather.

“Probablemente se enojará conmigo por decir eso, pero sí, [Mayweather] definitivamente pagará el funeral”, dijo Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, a ESPN el lunes.

Undisputed champion @floydmayweather told @HollywoodUL in an exclusive interview, that he will commit to paying for the funeral costs of George Floyd. https://t.co/xP1o4j1SMM pic.twitter.com/8Be4aeyPax

Ellerbe agregó que el ex campeón mundial de cinco divisiones ha estado en contacto con la familia de Floyd, y la familia ha aceptado la oferta.

Kudos to @FloydMayweather. He’s paying for the funeral services of George Floyd, who was murdered in the hands of police.

A copy of the cashier’s check obtained by @TMZ_Sports indicates it was for $88,500.@StevESPNKim has the story.https://t.co/uhKZv9xBTf#BlackLivesMatter pic.twitter.com/vSWHXm0gPA

— Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) June 2, 2020