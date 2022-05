Dice Florinda Meza que a Chespirito “le encantaba tomarle fotos todo el tiempo”

“A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: ‘Es que hasta dormida eres bonita’. Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre”, escribió Florinda Meza para acompañar esta publicación en la que aparece en traje de baño y con la que encendió las redes sociales.

