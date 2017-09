ÚLTIMA HORA: vórtice del huracán Irma llega al sur de los Cayos de Florida

La pared norte del vórtice del huracán Irma llegó al sur de los Cayos de Florida cerca de las 7 a.m. del domingo 10 de septiembre.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el ojo del huracán está a unas 15 millas (25 km) al sureste de los Cayos y tiene vientos sostenidos máximos de 130 millas por hora (215 km/h).

Irma se mueve a 8 mph (13 km/h) con dirección noroeste.

El huracán ganó potencia al acercarse a los Cayos de Florida en la madrugada del domingo y los meteorólogos controlaban un crucial cambio en su trayectoria de apenas unos kilómetros (millas) hacia el oeste, que podría mantener a su feroz vórtice frente a la costa suroeste de Florida y sobre las cálidas aguas del Golfo de México.

NORTHERN EYEWALL OF HURRICANE #IRMA REACHES THE LOWER FLORIDA KEYS. EYE IS 15 MILES SOUTHEAST OF KEY WEST. https://t.co/pyUyGir4z6

