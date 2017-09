ÚLTIMA HORA: Gobernador dice que Irma será la tormenta ‘más catastrófica’ que ha visto Florida

El gobernador de Florida urgió a un tercio de los residentes del estado a que evacuen inmediatamente ante la llegada del poderoso huracán Irma, al cual calificó como el más catastrófico en la historia del estado.

Rick Scott dijo que toda la costa oeste del estado registrará los peligrosos efectos de la tormenta, la cual tocará tierra el domingo. Se ha urgido a cerca de 6.3 millones del estado, de un total de casi 21 millones, que evacuen.

Every Floridian in an evacuation zone needs to leave. I’m giving another update on #HurricaneIrma from the @OrangeCoFL EOC NOW

Durante una conferencia de prensa el sábado 9 de septiembre, dijo que para quienes aún están en las zonas de evacuación “necesitan salir, no esta noche, no en una hora, (sino que) ahora”.

Scott dijo que se prevé que la tormenta deposite hasta 15 pies (4.5 metros) de agua en algunas zonas a lo largo de la costa oeste de Florida. En el área de Tampa Bay, Scott dijo podría dejar entre 5 (1.5 metros) y 8 pies (2 metros) de agua.

Scott aseguró que “esta es la tormenta más catastrófica que el estado ha visto alguna vez”.

Tropical-Storm conditions from #Irma will begin well before the arrival of the center. Preparations should be completed before they arrive pic.twitter.com/8pCl0PqHNM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 9, 2017