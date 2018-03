Fiscales de Florida consideran solicitar la pena de muerte para Nikolás Cruz, el joven de 19 años acusado de perpetrar el mortal tiroteo en una escuela secundaria de Florida en el murieron 14 alumnos y tres adultos, informó el martes The Associated Press.

BREAKING: Prosecutors intend to seek the death penalty for a former student charged in the Parkland, Florida, school shooting.

— The Associated Press (@AP) March 13, 2018