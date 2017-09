ÚLTIMA HORA: El huracán Irma se cobra la primera víctima en Florida, medios hablan de dos más

Irma se habría cobrado ya las tres primeras víctimas mortales en Florida, estado que recibió esta madrugada el impacto del ojo del huracán en los Cayos, el extremo sur de Estados Unidos. Solo una fue confirmada por el alguacil local, según medios de comunicación.

Un hombre murió este sábado después de que la camioneta que conducía sufriera un accidente en el condado de Monroe, al que pertenecen los Cayos, después de perder el control del vehículo debido supuestamente a un golpe de viento.

BREAKING: 1 dead in Monroe Co. Man driving lost control at wheel and killed. 1st confirmed death in Florida in Irma's wake.

— Jacqueline Matter (@JMatterABC7) September 10, 2017