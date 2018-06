Gary Lindsey Jr., el hombre que desde la madrugada del lunes estaba atrincherado con cuatro niños como rehenes en una vivienda de Florida, y quien habría herido de bala a un oficial del Departamento de Policía de Orlando, mató a los menores de entre 1 y 11 años y posteriormente se suicidó, según informaron el martes las autoridades.

Lindsey Jr., de 35 años, llevaba cerca de 24 horas atrincherado en un apartamento de Orlando.

“Hemos entrado en el apartamento y hemos encontrado que los cuatro niños han sido asesinados por el sospechoso con aparentes disparos”, explicó de madrugada en rueda de prensa el jefe de la Policía de Orlando, John Mina.

“No tenemos ni idea -añadió- de cuando murieron los niños”, que tenían 1, 6, 10 y 11 años.

Todo comenzó la noche del domingo cuando el sospechoso, quien tenía un amplio historial criminal, habría tenido un altercado con Ciara López, su pareja sentimental. Lindsey se habría tornado violento y la mujer habría tenido que huir de su residencia para pedir ayuda, según fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas a MundoHispánico.

Su pareja había huido del apartamento dejando atrás a los cuatro niños, dos de ella y los otros dos de Lindsey.

MundoHispánico habló con un amigo cercano a la familia de López, quien además de confirmar su identidad, aseguró que esa no fue la primera vez que el hombre la agredía físicamente.

“Ella es una persona muy callada, casi no ha querido hablar, pero sabemos que en el pasado ya había habido un caso de violencia doméstica por parte de él”, manifestó una amiga de la familia de la víctima, que pidió ser no identificada. “Ella ni siquiera le había contado a la mamá, la abuela se enteró cuando vio las noticias esta mañana aunque no podía creer que el hombre estuviera armado”.

De acuerdo con las autoridades, López llamó al 911 alrededor de las 11:45 de la noche del domingo para reportar que había sido golpeada por su pareja. La mujer habría logrado salir del apartamento, y cuando los oficiales llegaron al sitio donde se encontraba Lindsey junto a los niños, éste le habría disparado a uno de los oficiales desde adentro de la propiedad.

El jefe de la Policía de Orlando, John Mina, dijo que su equipo estuvo en contacto “directo e indirecto” con Lindsey a lo largo del día para negociar su entrega, dijo Mina.

Sin embargo, poco antes de las 21.00 hora local del lunes (03.00 GMT), un agente se percató del cuerpo sin vida de uno de los niños dentro del apartamento, por lo que las autoridades decidieron iniciar un operativo de rescate del resto.

Cuando entraron, según explicó Mina, hallaron muertos a los niños y también a Lindsey, de un aparente suicidio

Con información de la agencia de noticias EFE