Tras golpear el Caribe, Irma gana fuerza camino a Florida (FOTOS)

Tras golpear Cuba el viernes y dejar más de 20 muertos en el Caribe, la peligrosa Irma ponía rumbo el sábado hacia el sur de Florida con vientos unos 250 kilómetros (155 millas) por hora, mientras otro huracán le seguía los pasos.

Irma recuperó la categoría 5 el viernes por la noche y después volvió a categoría 4 el sábado por la mañana, mientras miles de personas en el Caribe trataban desesperadamente de encontrar cobijo o escapar de sus islas golpeadas por la tormenta, y más de seis millones de personas en Florida y Georgia recibieron aviso de que evacuaran sus casas.

