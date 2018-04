La serie de operativos que efectuó la semana pasada el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en varios estados y que terminó con la detención de al menos 360 personas, impulsó a defensores de los inmigrantes a formular un plan de respuesta ante nuevas redadas.

El medio CBS 12 News informa que grupos proinmigrantes del sur de la Florida, por ejemplo, convocaron en la ciudad de West Palm Beach a la comunidad indocumentada para recibir asesoramiento sobre sus derechos civiles y cómo actuar en caso de ser arrestados.

La iniciativa llega luego de que una redada en la empresa de alquiler de carpas, TentLogix, en Ft. Pierce, terminara con el arresto de 28 trabajadores, que no pudieron verificar su residencia legal en el país.

El canal entrevistó asimismo a un trabajador, quien dijo fue puesto en libertad después de que los agentes corroboraron que era ciudadano estadounidense.

Los agentes federales, por su parte, se limitaron a explicar que el operativo al comercio formó parte de una investigación delictiva en curso.

ICE arrests 89 in North Texas and Oklahoma areas during 3-day operation targeting criminal aliens and immigration fugitives https://t.co/zFtXhjzG0D pic.twitter.com/Upa4bF8qgn

— ICE (@ICEgov) March 28, 2018