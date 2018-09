Brandon Cutchins y Brandon Barfield persiguieron su pesca durante cuatro horas antes de atrapar un envidiable trofeo: un cocodrilo de 3.75 metros (12 pies con 4 pulgadas) y 340 kilos (700 libras).

Luego de su exitosa jornada, sólo tuvieron un “pequeño” problema.

“¿Cómo lo vamos a llevar a casa?”, contó Cutchins a WJHG. “Cuando lo subimos al bote, nos dimos cuenta que necesitábamos un bote más grande”.

Necesitaron pedir un remolque, ya que el lagarto era demasiado grande para su embarcación de poco más de cuatro metros, reportó WMBB.

"When it came upside the boat, we realized we needed a bigger boat," Cutchins said. https://t.co/q94DOsa915

