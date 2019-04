Página

El pastor coaccionó a la joven de 15 años durante seis meses en 2016 y 2017.

El reporte dice que el hispano admitió dos encuentros sexuales con la adolescente.

Fue arrestado el jueves y acusado de 25 cargos de agresión sexual a una menor.

Las autoridades informaron que el pastor de una iglesia ahora desaparecida en el sur de Florida coaccionó a una menor de edad para que tuviera relaciones sexuales con él, amenazándola con denunciar a la familia de ella ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El diario The SunSentinel publicó el viernes que Luis Clarke, de 38 años, violó a la joven de 15 años durante seis meses en 2016 y 2017 cuando él era pastor para jóvenes en la Iglesia Abrazo Tu Sueño en Pembroke Pines.

Clarke fue arrestado el jueves y acusado de 25 cargos de agresión sexual a una menor y privación ilegítima de la libertad.

El capitán de la policía de Pembroke Pines, Al Xiques, dijo que Clarke una vez obligó a un niño de 15 años a verlo mientras violaba a la joven. El chico acudió a la policía el 3 de abril.

El reporte dice que Clarke admitió de dos encuentros sexuales con la adolescente.

No fue posible contactar a un abogado de Clark para que brindara su versión de los hechos, pues no los registros de la cárcel no identificaban ninguno.

Hace dos semanas, un caso similar se reportó en Louisiana, donde pastor se declaró culpable de abusar sexualmente de un niño durante un viaje de la iglesia a la costa del Golfo de México en Mississippi.

El canal de televisión local WLOX-TV reportó que Jonathan Michael Bailey, de 37 años y residente de Nueva Orleans, se declaró culpable de dos cargos de contacto sexual sin consentimiento a un niño menor de 14 años.

Los miembros del grupo juvenil a cargo de Bailey reportó que el pastor se comportó de manera inapropiada con el adolescente de 13 años, durante un retiro de jóvenes en el centro de retiro Seashore United Methodist, en Biloxi.

Los fiscales de caso dijeron que Bailey le dijo a la víctima que fuera a su habitación mientras los demás dormían. Posteriormente, Bailey lo confesó.

Bailey fue sentenciado a 23 años en prisión sin la posibilidad de libertad condicional en Mississippi. También se ordenó su registro como delincuente sexual.

Bailey también ha sido condenado por crímenes en Louisiana y sentenciado a 10 años de prisión en ese estado.