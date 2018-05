Los agentes del condado de Volusia arrestaron a un hombre, luego de que su novia lograra entregar una nota al personal de una veterinaria de DeLand, en la que decía que él la estaba amenazando.

Según un informe del arresto, Jeremy Floyd, de 39 años, está acusado de golpear a su novia de 28 años y de amenazarla a punta de pistola durante dos días, dijeron los agentes.

Floyd golpeó a su novia el miércoles y la obligó a permanecer en cama todo el día del jueves, con una lesión en la cabeza, de acuerdo con las autoridades.

El viernes por la tarde su novia fue capaz de persuadirlo de que la dejara llevar a su perro al DeLand Animal Hospital, pero él insistió en acompañarla con una pistola cargada, dijeron los agentes.

Una vez en el hospital veterinario, la mujer deslizó una nota al personal que decía:

Así que un miembro del personal de la veterinaria llamó a la policía y un agente de policía de DeLand detuvo a Floyd, quien más tarde fue identificado como un delincuente convicto, y tomó su arma.

Jeremy Floyd was arrested at DeLand Animal Hospital (Picture: Volusia County Sheriff’s Office via AP) A woman allegedly being held captive by her boyfriend slipped a note onto her dog’s vet telling… Read the full story pic.twitter.com/874w5pWEMz

— NEWS UPDATE (@GetNewsUpdates) May 27, 2018