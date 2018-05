Un hombre de Florida se encuentra tras las rejas después de que fuera acusado de intentar matar a depredadores sexuales, informaron las autoridades, según el canal de televisión local WESH 2.

De acuerdo con los oficiales, Jorge Porto-Serra, de 50 años, intentó prender en fuego a los hombres. Fue acusado de cuatro cargos de intento de asesinato premeditado.

Florida man tries to set fire at motel to "barbecue all the child molesters" https://t.co/yh02lnCOF3 pic.twitter.com/levpu5VN1C

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 7, 2018