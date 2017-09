Huracán Irma se fortalece y gana velocidad en su camino hacia los Cayos (VIDEOS)

Irma gana velocidad a medida que su vórtice se dispone a cruzar la parte sur de los Cayos de Florida el domingo.

El huracán está centrado a unos 65 kilómetros (alrededor de 40 millas) al sur-suroeste de Cayo Hueso, en Florida, y se mueve en dirección norte-noroeste a cerca de 13 kilómetros por hora (ocho millas por hora).

It appears as though Hurricane #IRMA has finally made the turn to the NW or NNW. Forward speed increases through Sunday. #flwx pic.twitter.com/bj29YDaEpf

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) September 10, 2017