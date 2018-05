El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia para los 67 condados que integran el estado, en preparación para la tormenta subtropical Alberto.

Al declarar el estado de emergencia, el gobernador Scott se asegura de que el gobierno estatal y las autoridades locales tengan tiempo, recursos y flexibilidad suficientes para prepararse para esta tormenta.

“Mientras seguimos monitoreando el paso de la tormenta subtropical Alberto hacia Florida, es de importancia crítica que todos los condados de Florida tengan todos los recursos disponibles para mantener a las familias seguras y prepararse para la lluvia torrencial y las graves inundaciones que esta tormenta traerá”, dijo Scott en un comunicado de prensa.

La tormenta subtropical Alberto -la primera con nombre en la temporada de huracanes de 2018- comenzaba afectar partes de los litorales de México y Cuba con corrientes de resaca y oleaje peligroso el viernes. En ambos países se emitieron alertas de tormenta tropical para algunos tramos de sus costas donde se prevén precipitaciones de hasta 63.5 centímetros (25 pulgadas) en algunas zonas aisladas.

“Hoy, he declarado el estado de emergencia en los 67 condados de Florida para asegurarme de que nuestros gobiernos estatales y locales puedan coordinarse con los socios federales para obtener los recursos que necesitan”, subrayó Scott.

This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD

— Rick Scott (@FLGovScott) May 26, 2018