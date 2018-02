La tarde del miércoles la policía del condado de Broward, en Florida, respondió a reportes de un tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas High, en una zona de alta población hispana.

¿Cuál fue el saldo de víctimas?:

La jefatura de policía del condado Broward dijo vía Twitter que hasta el momento había “había 17 muertos” y el superintendente escolar del condado, Robert Runcie, declaró que fue “un día espantoso”.

¿A quién detuvieron las autoridades en calidad de sospechoso?:

Nicolás Cruz, de 19 años y ex alumno de la escuela, fue detenido como el posible autor, según la policía del condado. Se desconoce si hubo otros involucrados en el hecho.

¿Cómo respondió el gobierno?:

El presidente Donald Trump envió sus “condolencias” por su cuenta de Twitter a las víctimas.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

