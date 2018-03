Derrumbe de un puente en Florida: Lo que se sabe hasta el momento

El derrumbe de un puente peatonal en Florida sobre una calle de Miami que conectaba el paso con la zona donde se encuentra la Universidad Internacional de Florida (FIU) dejó numerosas víctimas, informaron medios locales.

Un puente en obras de 950 toneladas colapsó la tarde del miércoles sobre varios vehículos.

#BREAKING: Pedestrian bridge has collapsed at FIU, at least 6 injured (video: Gabriela Collazo) pic.twitter.com/BfiB0GPq7C

— WSVN 7 News (@wsvn) March 15, 2018