"Aviso de Tornado incluye LaBelle FL, Port LaBelle FL, Denaud FL hasta las 8:45 AM EST", informó el Servicio Meteorológico Nacional a través de redes sociales. Fue la primera advertencia que se tuvo, sobre la posibilidad de tornados en el estado de Florida que se desencadenaba por las severas tormentas que azotaron al estado.

Florida seis tornados enero: ¿Más tornados?

Poco después, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó un segundo aviso de tornado en el estado. Está vez, incluían Golden Gate y diversas áreas de Florida; a través de redes sociales, estos anuncios comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y se anunció, que la población tenía que mantener mayores precauciones por los daños que podrían causar.

"Aviso de Tornado incluye Golden Gate FL, Marco Island FL, Naples Manor FL hasta las 9:30 AM EST", anunció por segunda vez el SWN de Miami a través de redes sociales. "Aviso de Tornado incluye Glades County, FL hasta las 9:30 AM EST", informó por tercera vez el SWN. "Aviso de Tornado incluye Sunniland FL hasta las 10:15 AM EST", mencionó el NWS.