Un proyecto de ley en Florida obligaría a verificar que los empleados no sean indocumentados, lo que significaría la pérdida de miles de empleos.

La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify.

Expertos aseguran que en Florida viven unos 700 mil indocumentados, de los cuales unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253 mil 500 empleos, según un informe divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us.

La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.

Florida is experiencing record-low unemployment, and diminishing the size of the available labor pool via mandatory E-Verify is likely to have profoundly negative repercussions for businesses, their customers, and Floridians. Learn more: https://t.co/kUzXfGH6zc #FlaPol pic.twitter.com/OtrwRmuaht — FWD.us (@FWDus) February 11, 2020

Esta última parte ha encontrado la oposición de los sectores que mueven la economía en el turístico “Estado del Sol”, que perdería 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales, según el estudio.

El informe, divulgado hoy por FWD.us, el día que el comité Judicial del Senado estatal se dispone a debatirlo, enfatiza que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”.

Here is an overview of the millions of dollars Florida counties start to lose under mandatory E-Verify in Florida. Additional data and numbers here —> https://t.co/kUzXfGH6zc #FlaPol pic.twitter.com/LiL1LNkC65 — FWD.us (@FWDus) February 11, 2020

Precisa que de los aproximadamente 700.000 indocumentados que viven en Florida, unos 440.000 están trabajando o buscando trabajo.

“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, agrega el documento.

Destaca que una vez que se contabilizan los efectos de su presencia en el mercado laboral, hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.

El reporte, llamado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida” y a cargo de Rick Harper, matiza que la pérdida de empleos sería de 253.500 si los empleadores tienen que verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

Florida’s economy would see a significant loss in statewide earnings every year mandatory E-Verify remains implemented. Here is what the impact would look like: https://t.co/kUzXfGH6zc pic.twitter.com/TryhBmRJnL — FWD.us (@FWDus) February 11, 2020

Proyecta que las empresas de alojamiento y servicio de alimentos serán afectadas con la pérdida de más de 79.000 puestos, seguidos de construcción (54.500) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10.000).

La adopción del E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa.

El estudio se basa en la experiencia y el fracaso de la medida en otros estados, como California, que entre otros aspectos evidenciaron que los trabajos perdidos en agricultura no quedan en manos de trabajadores nativos.