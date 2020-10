Leanza Cornett una ex Miss Universo muere de manera repentina en Florida

Hace unos días se hirió la cabeza y fue operada

Había sido coronada como Miss América en 1993

Muere ex Miss Universo. En el estado de Florida falleció las ex Miss Universo de Estados Unidos, Leanza Cornett de manera repentina a sus 49 años de edad, según reporte de portal People en Español.

Varias fuentes aseguran que Leanza Cornett quien fuera coronada como Miss América en el año de 1993, hace unos días atrás se lastimó la cabeza y tuvo que ser operada de emergencia.

“Es con gran pesar que la Organización Miss América comparte la noticia de que nuestra querida Miss Estados Unidos y amiga, Leanza Cornett, ha fallecido”, se dijo en un comunicado oficial publicado en las redes sociales.

“Leanza tenía un espíritu luminoso y bello, y su risa era contagiosa. Ella sabía que significaba mucho para muchas personas, incluyéndolos a ustedes. Estamos devastados por esta pérdida repentina en nuestra familia de Miss Estados Unidos y sentimos profundamente la pérdida de su familia y amigos”, decía el comunicado.

Aún no se ha revelado el motivo por el cual falleció la ex Miss Universo, pero dicen que el pasado 12 de Octubre la ex reina de belleza sufrió una herida fuerte en la cabeza.

Además en Facebook se realizó una pÁgina dedicada a la ex reina de belleza para poder dejar sus oraciones y buenas vibras para que en ese momento se recuperara Leanza Cornett.

Esta página contenía un mensaje inicial que decía: “queridas sirenas, Muppets, marionetas y equipo. Con gran pesar les comparto que el lunes de esta semana Leanza Cornett sufrió una herida grave que requirió que le practicaron una cirugía de emergencia”.

“Ahora mismo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, por sus siglas en inglés). No están permitiendo ni flores ni visitantes por el momento. Les pido energía positiva, esperanza y sanación”, concluyó así el mensaje.