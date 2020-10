Se confirmó este sábado 4,044 casos de coronavirus en Florida

También se anunciaron 87 muertes de residentes del estado

La Agencia de Florida para la Administración de la Atención Médica informa la cantidad de pacientes hospitalizados en todo el estado

Florida casos coronavirus. De acuerdo con reporte del portal de Miami Herald, este sábado el Departamento de Salud del estado de Florida, confirmó que hubo 4,044 casos de coronavirus, esto se agrega al ya número de casos conocido que era de 752,481.

También anunciaron que hubo un total de 87 residentes fallecidos, son siete menos de los que se habían anunciado anteriormente, este número eleva el total de fallecidos que era de 15,917.

Hasta este momento no se han anunciado muertes de no residentes, lo cual no afecta al número ya conocido de fallecidos que es de 200.

Por tercera vez en esta semana el estado de Florida reportó más de 3,000 casos.

El día 11 de octubre hubo mas de 3,000 casos adicionales ya que se incluyeron las cifras del sábado pasado por unas pruebas duplicadas que obstruyeron al sistemas de informes de datos de Florida.

Senadores demócratas de Florida señalaron al gobernador Ron DeSantis que no es hora de acabar con los reportes oficiales diarios de la covid-19 en medio de un “alza” de los casos y las “hospitalizaciones” durante la pandemia, que este sábado alcanzó los 16.118 fallecidos en el estado, según reporte de la Agencia EFE.

Los últimos datos reportados hoy por el Departamento de Salud de Florida muestran un incremento de las tendencias, tanto de los casos diarios, con 4,044 más en 24 horas, como de la tasa de positivos, que subió al 5.19 % de un total de 77,517 pruebas realizadas el viernes.

Según el boletín diario los casos suman ya un total de 752,481 personas contagiadas del nuevo coronavirus desde el 1 de marzo pasado, cuando se reportó el primer paciente.

Ante la posibilidad de reemplazar el reporte diario por uno semanal por razones presupuestarias, las senadoras Lori Berman y Janet Cruz recordaron al gobierno de DeSantis que la tendencia de la pandemia está en alza.