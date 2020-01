El Servicio Meteorológico Nacional advierte habitualmente a las personas sobre la lluvia, la nieve y el granizo, pero las temperaturas están bajando tanto en la Florida que los meteorólogos advirtieron a los residentes sobre la muerte de iguanas.

“Esto no es algo que generalmente pronosticamos, pero no se sorprenda si ve que las iguanas caen de los árboles cuando los mínimos caen en los años 30 y 40”. ¡Brrrr! ”, tuiteó NWS Miami.

Jan 21 – This isn’t something we usually forecast, but don’t be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020